Prosegue il ritiro di Neustift per il Bologna.

Il soggiorno in Austria si avvia alla conclusione, con l’amichevole di Augusta di sabato che chiuderà l’esperienza all’estero dei rossoblù che poi rientreranno in Italia in vista dell’amichevole con la Primavera a Sestola l’8 agosto e quella a San Marino contro il Villareal in programma il 10. Oggi in Austria la squadra si allenerà in unica seduta alle 17.30.