Il programma di domani: seduta a porte aperte

Nella seduta di oggi, all'indomani della vittoria ottenuta dai rossoblù in Coppa Italia contro il Cosenza, la squadra di Mihajlovic è stata suddivisa in due gruppi: i titolari di ieri sera hanno svolto una seduta di scarico in palestra, lavoro in campo con partitella invece per tutti gli altri. Lo riferisce una nota ufficiale del club.