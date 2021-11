Il programma di domani

Domani nuova seduta di lavoro

Per Sinisa Mihajlovic prima prova concreta di formazione, dato che dovrebbero rientrare in gruppo anche Svanberg e Orsolini e gli ultimi rientrati dalle nazionali saranno disponibili a pieno regime. L'unico out in vista del match di domenica dovrebbe essere De Silvestri alle prese con un programma differenziato.