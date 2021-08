Il programma di domani

Domani la preparazione della squadra continuerà con una seduta a porte chiuse

Nella seduta di oggi, scarico in palestra per i titolari di ieri, lavoro più intenso per gli altri, con partitella a metà campo. Aaron Hickey si è allenato con la squadra, seduta differenziata per Federico Santander e Mitchell Dijks, a riposo Lorenzo De Silvestri per una lombalgia.