L’Under 18 di Paolo Magnani, domenica alle 15 presso l’Antistadio “G. Tavellin”, sfida il Verona, nella gara valida per la 15° giornata di ritorno. Ultima sfida prima della fase finale, che comunque vada non può nascondere una risalita strepitosa da parte dei rossoblù, ultimi dopo cinque giornate e ora al 3° posto, a quota 53 punti, alla pari della Spal.