Il programma del weekend delle giovanili

A dare via al weekend rossoblù sarà domani la Primavera. I ragazzi saranno infatti impegnati nel secondo turno di campionato e ospiteranno il Cagliari allenato da Alessandro Agostini presso il Centro Sportivo Biavati. Il match prenderà il via alle 10 e sarà a porte chiuse. La partita verrà trasmessa su Sportitalia Solo Calcio.

Dopo la Primavera, la seconda squadra del Settore Giovanile a iniziare la stagione sarà l’Under 17 allenata da Luca Vigiani. Il match è previsto per domenica alle ore 15 sul campo della Lazio al Centro Sportivo Lauro Green Club di Roma.

I compagni più piccoli dell’Under 16 e Under 15, invece, continueranno gli allenamenti in vista dell’esordio di settimana prossima, in cui domenica 4 ottobre i ragazzi di Biavati e Morara saranno impegnati in casa contro il Sassuolo.

L’Under 14 di Paolo Magnani, domani giocherà in amichevole alle ore 15 allo Stadio Morgagni contro il Forlì, che sarà l’avversaria anche dell’Under 13 di Juan Solivellas, sullo stesso campo ma alle ore 17.30. Gli stessi Under 13, poi, giocheranno domenica alle 10.30 un’amichevole in famiglia presso la Pallavicini.