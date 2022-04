Il programma del weekend del Settore Giovanile

Si va verso l’ultimo fine settimana di regular season per due delle squadre nazionali del Bologna, entrambe già qualificate al turno successivo. Ancora da capire quale sarà il posizionamento dell’Under 18, mentre l’ultimo match...

Redazione TuttoBolognaWeb

Si va verso l’ultimo fine settimana di regular season per due delle squadre nazionali del Bologna, entrambe già qualificate al turno successivo. Ancora da capire quale sarà il posizionamento dell’Under 18, mentre l’ultimo match dell’Under 17 è stato programmato sabato 30 aprile, in casa delle Fiorentina.

L’Under 18 di Paolo Magnani sfiderà la Sampdoria domenica alle 15 al Centro Sportivo “Biavati” di Corticella (BO), nella gara valida per la 12^ Giornata di ritorno. Dopo il pareggio di ieri con l’Atalanta per 2-2, i rossoblù sono al 5° posto con 46 punti. Ci sono ancora cinque gare per conquistare quantomeno la seconda posizione, che vorrebbe dire qualificazione diretta in semifinale Scudetto.

L’Under 16 di Luca Sordi ha già conquistato la prima posizione e l’etichetta di miglior squadra a livello nazionale dei raggruppamenti inerenti a Serie A/B. I rossoblù sfideranno la Spaldomenica alle 15 al Centro Sportivo “G.B. Fabbri” di Ferrara, nella gara valida per la 9^ giornata di ritorno di Girone C. I ragazzi di Luca Sordi proveranno a chiudere in bellezza al derby, dopodiché ci saranno gli ottavi di finale Scudetto tra domenica 8 (o 15) maggio e domenica 15 (o 18) dello stesso mese. Come comunica il Bologna, dipenderà tutto da eventuali convocazioni con la Nazionale di categoria.

Come l’Under 16, anche l’Under 15 di Juan Solivellas è atteso al “G.B. Fabbri” di Ferrara domenica alle 11 per affrontare la Spal, nella gara valida per la 9^ Giornata di ritorno di Girone C. I felsinei hanno raggiunto matematicamente il 3° posto con 38 punti, ma proveranno a vincere sperando in uno scivolone di Empoli (39) e/o Fiorentina (40) in maniera tale di accedere agli ottavi di finale nelle stesse date dei colleghi classe 2006. In caso contrario, disputeranno i playoff domenica 8 maggio.