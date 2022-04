Il programma del weekend del Settore Giovanile

Tutti gli impegni del weekend per le diverse divisioni del Settore giovanile

L'Under 18 di Paolo Magnani affronterà la Lazio in trasferta lunedì alle 14.30, con l'obiettivo di proseguire la striscia di vittoria che li ha portati al 4° posto e in piena corsa per il podio; inoltre è stata comunicata la data di recupero della prima giornata di ritorno tra Bologna e Atalanta, che sarà disputata giovedì 21 Aprile alle 14.30. L'Under 17 di Denis Biavati ospiterà il Genoa per una partita di altissima classifica tra le prime due della classe per il primato in classifica. L'Under 16 di Luca Sordi ospiterà invece il Parma, provando a confermare la loro imbattibilità e il record di miglior capolista di tutti i gironi di categoria, con 4 punti di vantaggio sulla Lazio impegnata nel derby romano. Anche l'Under 15 di Juan Solivellas affronterà il Parma con l'obiettivo di agguantare il secondo posto o mantenere il terzo per l'accesso ai playoff. L'Under 14 di Bertacchi e Taccogna sarà ospite della San Marino Academy presso il campo di Montecchio San Marino domenica alle 11.