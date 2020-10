Con una nota sul proprio sito ufficiale il Bologna ha comunicato il programma del weekend del settore giovanile.

La Primavera di mister Zauri non scenderà in campo per la sosta delle Nazionali, ma continueranno gli impegni delle altre squadre nazionali e del settore non agonistico.

L’Under 17 di Luca Vigiani, nella gara valida per la terza giornata di campionato, giocherà in trasferta contro il Sassuolo, domani alle 13.30, presso lo stadio “Venturelli” di Castelvetro (MO). Attualmente, l’Under 17 è al primo posto con la Lazio a 4 punti, in seguito al pareggio con i biancocelesti e la vittoria per 2-0 con la Cremonese, ma sono tante le squadre che devono ancora giocare una delle due scorse partite.

L’Under 16 di Denis Biavati, nella gara valida per la seconda giornata di campionato, scenderà in campo contro il Genoa, domenica alle 16.30, presso il campo “Begato 9” di Genova Bolzaneto. Interessante prova per l’Under 16 visto che davanti avrà una delle 6 formazioni totali che hanno già esordito nel torneo, tra l’altro vincendo 6-0 nella sfida interregionale con la Virtus Entella.

L’Under 15 di Francesco Morara, nella gara valida per la seconda giornata di campionato, allo stesso modo sfida il Genoa – domenica alle 13.30 – presso il campo “Begato 9” di Genova Bolzaneto. L’Under 15 era riuscita a superare il Sassuolo di misura nel weekend scorso.

Le Under 13 A e B, rispettivamente allenate da Juan Solivellas e Leonardo Tigrini, nella gara valida per la prima giornata di campionato, si affrontano nel derby tutto rossoblù domenica, alle 9.45, presso il campo della Polisportiva Pallavicini, dopo l’amichevole con il Pontassieve di domani alle 16.15.

Infine, amichevoli per le restanti formazioni dall’Under 14 all’Under 9.