Il programma del weekend del settore giovanile

Scende in campo la prima squadra del Bologna domenica all’ora di pranzo, ma lo stesso non è per le formazioni del settore giovanile. Vista la giornata di stop dei campionati, under 17 e under 15 disputeranno domani pomeriggio un’amichevole in casa contro la formazione di pari età del Carpi. Si riposa l’under 16. Gare invece ufficiali per under 14 e under 13.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Fine settimana (quasi) di relax per il nostro settore giovanile, data la giornata di stop per quanto riguarda i campionati delle categorie di Under 17, Under 16 e Under 15.

L’Under 17 di Luca Vigiani, quinta in classifica, domani gioca un’amichevole, alle 16.30, con i pari età del CARPI di Alessandro Bertoni al Centro Tecnico “N. Galli” di Bologna.

L’Under 16 di Denis Biavati, quarta in classifica, dopo aver giocato un’amichevole in terra veneta contro il PADOVA di Alessandro Cuccarolo, e aver perso 4-2 con reti rossoblù di Anatriello e Busato, osserva due giorni di riposo.

L’Under 15 di Francesco Morara, quarta in classifica, anch’essa domani scende in campo con i pari età del CARPI di Gianloris Rossi, alle ore 15, al Centro Tecnico “N. Galli” di Bologna.

L’Under 14 di Juan Solivellas, seconda in classifica, domani gioca alle 14.30 al Centro Sportivo “Cavina” di Bologna contro il MODENA.

L’Under 14 di calcio a 5 di Alessandro Miramari e Guendalina Rossi gioca domani, alle 17, contro il GRANAMICA, al Centro Sportivo “Vasco de Gama” di Bologna.

L’Under 13 – squadra A – di Marco Bertacchi gioca domani alle 17.30, contro il MODENA, al Centro Sportivo “E. Filippetti” di Riale; la squadra B, invece, di Danilo Collina sarà in trasferta a San Pietro in Trento (RA), dove alle 16 scende in campo con il RAVENNA”.