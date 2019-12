Il programma del settore giovanile rossoblu

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Bologna comunica il programma del proprio settore giovanile.

Under 17: i ragazzi di Luca Vignani affronteranno domenica alle 14:30 al centro sportivo Cavina di Borgo Panigale il Brescia. I rossoblu vorranno dare seguito al momento positivo che vede la squadra in striscia con 6 risultati utili consecutivi. Le rondinelle sono però una formazione agguerrita ad appena due punti di distanza dai ragazzi del Bologna. Una sconfitta significherebbe un sorpasso da parte dei lombardi, proprio appena prima della sosta natalizia.

Under 16: torna a giocare dopo il weekend di sosta la squadra di Denis Biavati. I rossoblu sfideranno domenica alle 14:30 presso il Filippetti di Zola Predosa il Chievo. Ottimo momento anche per i ragazzi classe 2004, attualmente terzi in classifica assieme all’Inter. I clivensi sono attardati di 13 lunghezze rispetto al Bologna ma sono in striscia positiva da 4 incontri, per questo motivo il risultato è tutto fuorché scontato.