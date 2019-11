Il programma del settore giovanile rossoblù

Ancora tanti appuntamenti nel weekend per il Settore Giovanile del Bologna.

Nel’ottavo turno di Primavera 1, domani alle 14:30 i nostri ragazzi affrontano l’Empoli al campo Biavati 1 di Bologna. Dirige Miele di Nola assistito da Moro e Zampese.

Gli altri appuntamenti.

UNDER 17: BOLOGNA – INTER, Domenica 10 Novembre 2019, ore 15.00 – Campo “Cavina” di Bologna

UNDER 16: CREMONESE – BOLOGNA , Domenica 10 Novembre 2019, ore 15.00 – Campo “C.S. Arvedi” di Cremona

UNDER 15: CREMONESE – BOLOGNA , Domenica 10 Novembre 2019, ore 13.00 – Campo “C.S. Arvedi” di Cremona

UNDER 14: BOLOGNA – IMOLESE , Domenica 10 Novembre , ore 10.30 – Campo Cavina