Il programma del Settore Giovanile

I prossimi impegni di tutte le divisioni del Settore Giovanile rossoblù

L'under 18 di Paolo Magnani ospiterà il Parma per il 9° turno del girone di ritorno, lunedì alle 18.30, per cercare di risalire una classifica che li vede attualmente all'ottavo posto e a caccia di un piazzamento ai playoff, mentre giovedì 7 aprile alle ore 14.30 verrà recuperata la sfida contro il Sassuolo. L'under 17 di Denis Biavati sarà impegnata a Piacenza domenica alle 15, dove lotterà per mantenere il primo posto, vista la classifica cortissima del campionato di categoria. L'under 16 di Luca Sordi affronterà il Pisa in trasferta domenica alle ore 15, per continuare il filotto che li vede imbattuti al primo posto, cercando di rimanere la miglior capolista di tutti i gironi. Anche l'under 15 di Juan Solivellas affronterà il Pisa sullo stesso campo, ma qualche ora prima, alle 12, confronto insidioso tra i rossoblù che hanno già conquistato i playoff e lottano per i primi due posti, e un Pisa in pieno slancio verso i playoff. L'under 14 di Bertacchi e Taccogna ospiterà il Piacenza domenica alle 10.30, mentre l'Under 13 di Zanzani e Montesi ospita il Parma domani alle 16.15 nella gara di ritorno della semifinale del Girone gold, dopo la sconfitta all'andata, sempre ad opera dei ducali.