Il programma del settore giovanile

In questo weekend, non scende in campo solo la prima squadra del Bologna ma anche il settore giovanile. L’under 17 è in trasferta a Cremona contro la Cremonese. Under 16 e under 15 ospitano le rispettive formazioni della Spal. L’under 13 A gioca in casa contro il Ravenna, mentre l’under 13 B fa visita al Parma a Collecchio.

Discorso diverso invece per l’under 14, che sta preparando il “Trofeo Caroli Hotels” e sarà in campo per tutto il weekend.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Dopo il turno di pausa di Under 16 e Under 15, questo weekend è il turno dell’Under 14 di Juan Solivellas, che oggi a Lecce ha iniziato il cammino della XVII edizione del “Trofeo Caroli Hotels”.

L’Under 17 di Luca Vigiani affronta la Cremonese nella settima giornata valida per il girone di ritorno presso lo stadio “A. Soldi” di Cremona, alle 16. Esattamente un girone fa, dopo la sconfitta interna con il Venezia, i 2003 iniziavano una seria svolta dal punto di vista dei risultati: nelle seguenti 13 partite hanno conquistato 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, fino a occupare l’attuale quarto posto a 31 punti con la Spal. I lombardi a loro volta sono ottavi con sette lunghezze di ritardo, ma con tre partite vinte alle spalle.

Nella gara d’andata, i rossoblù hanno vinto 2-1.

L’Under 16 di Denis Biavati scende in campo nel derby con la Spal nella sesta giornata valida per il girone di ritorno presso il Centro Sportivo “Biavati”, alle 15. Prima del turno di sosta, occupato con l’amichevole contro la Fiorentina, i rossoblù arrivavano da 10 vittorie negli ultimi 11 incontri, utili per insediarsi al terzo posto, a 39 punti. Con gli estensi potrebbe arrivare anche la gioia della seconda posizione, dato che nell’ultimo turno sono stati fermati sul pareggio dal Chievo, e ora sono distanti solo due lunghezze.

Nella gara d’andata, i ferraresi hanno superato i rossoblù per 4-2.

L’Under 15 di Francesco Morara accoglie la Spal nel derby valido per la sesta giornata del girone di ritorno, presso il Centro Sportivo “Cavina”, alle 11. La vittoria, ai nostri cinni, manca dal 19 gennaio, e il solo punto conquistato nelle seguenti tre partite ha fatto in modo di insediarli al quarto posto, a quota 30 punti. Discorso inverso, invece, per la Spal, che dal cambio di allenatore ha conquistato quattro vittorie consecutive, salendo al settimo posto, a 24 lunghezze.

Nella gara d’andata, i rossoblù hanno superato i ferraresi 3-0.

L’Under 14 di Juan Solivellas, al “Trofeo Caroli Hotels”, è stata sorteggiata insieme a Valencia, Tor Tre Teste, Ausonia Calcio, Accademia Sorrento, ASD Fabrizio Miccoli. Di seguito il programma dei match:

VENERDÌ

Bologna-ASD Fabrizio Miccoli 2-0

Valencia-Bologna (ore 16.15)

SABATO

Ausonia Calcio-Bologna (ore 10.50)

Bologna-To Tre Teste (ore 15.55)

Accademia Sorrento – Bologna (ore 18.40)

DOMENICA

Ottavi, quarti

LUNEDÌ

Semifinali, finali

L’Under 13 – squadra A – di Marco Bertacchi domani alle 16 accoglie il Ravenna al Centro Tecnico “Galli”, nella sesta giornata valida per il girone di ritorno. I rossoblù, secondi in classifica a 43 punti, hanno alle spalle sette vittorie consecutive, mentre i romagnoli sono dodicesimi a 11 punti.

Nella gara d’andata, i rossoblù hanno vinto 3-2.

L’Under 13 – squadra B – di Danilo Collina è impegnata nella difficile trasferta a Parma, domani alle 15.15, a Collecchio, nella sesta giornata valida per il girone di ritorno. I ducali occupano la prima posizione a 44 punti, mentre i cinni classe 2007 sono sesti, a 25 punti.

Nella gara d’andata, i padroni di casa sono prevalsi per 3-2”.