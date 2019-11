Il programma del Settore Giovanile

L’Under 17 di Luca Vigiani, quinta in classifica a 14 punti, domenica accoglie al Centro Sportivo “Cavina” di Bologna l’UDINESE, con calcio d’inizio alle 15 , nell’11° giornata di campionato

L’Under 16 di Denis Biavati, quarta in classifica a 21 punti, alla pari con l’Inter, domenica va in trasferta a Ragogna (UD), dove alle 14.30 , al campo “Concil” di Via Ca’ Buttazzoni, affronta nella 12° giornata di campionato l’UDINESE

L’Under 15 di Francesco Morara, quarta in classifica a 20 punti, domenica segue i colleghi della categoria superiore in Friuli, ma affronterà l’UDINESE, nella 12° giornata di campionato al campo di Dignano, alle 14.45 .

L’Under 14 di Juan Solivellas, seconda in classifica a 27 punti (con una gara in meno), domani è in trasferta a PIACENZA, dove il fischio d’inizio per la 12° giornata di campionato è fissato alle 16.15

L’Under 13 – squadra A – di Marco Bertacchi, terza in classifica a 24 punti, gioca la 12° giornata di campionato domani , alle 15 , a Ponte Dell’Olio (PC) con il PIACENZA, al Centro Sportivo Cementirossi di via Boggiani

La squadra B di Danilo Collina, invece, settima in classifica a 16 punti, domani accoglie tra le mura del Centro Tecnico “N. Galli” di Bologna il RIMINI, alle 16 .