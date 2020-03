Il progetto dell’Uefa: domani nuovi calendari presentati alle Federazioni

Non vuole mollare l’Uefa, che spera ancora di tornare in campo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Mentre la Fifa è concentrare sulla questione contratti in scadenza, l’organizzazione europea lavora sui nuovi calendari. Domani avrà luogo una riunione indetta da Ceferin, in cui si parlerà proprio delle nuove date.

Come riporta “Tuttosport”, infatti, l’Uefa presenterà alle Federazioni i nuovi calendari per portare a termine la stagione: l’obiettivo è quello di chiudere campionati e coppe europee, anche a costo di giocare in pieno agosto. Inoltre, l’organizzazione sarà il più breve e compressa possibile, in modo da non influenzare anche la prossima stagione.

Fonte: “Tuttomercatoweb”