Il primo ritiro rossoblù per Sinisa Mihajlovic

Tre stagioni in rossoblù, e nemmeno un ritiro svolto insieme alla squadra. Quella di quest’anno sarà una prima volta per Sinisa Mihajlovic, che fino ad oggi ha allenato il Bologna in tre stagioni e in nessuna di queste è riuscita a seguire i propri ragazzi nel consueto raduno pre-campionato.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi ricorda infatti come sia nel 2008-09 che due anni fa l’allenatore serbo approdo sotto le Due Torri a campionato già iniziato, mentre la scorsa stagione (in cui gestì il gruppo dall’inizio) non poté seguire i propri ragazzi a causa della leucemia che lo colpì e lo costrinse a restare in ospedale. Adesso, finalmente, la prima chance per lui da quando siede sulla panchina del Bologna per andare in ritiro con i propri calciatori per seguirli da vicino. Sempre in tema allenatori resta da definire la situazione legata alla Primavera: nonostante le indiscrezioni delle ultime ore è tutt’altro che scontato che Gilardino rinnovi con la Pro Vercelli, anzi il Bologna è molto fiducioso.