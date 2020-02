Classificatosi come secondo alla panchina d’Oro, Sinisa Mihaijlovic può comunque sorridere. L’allenatore rossoblu è infatti stato premiato dalla FIGC per quello che è stato il messsaggio di forza e speranza trasmesso nei mesi scorsi.

Assente alla consegna del premio per via del ricovero in ospedale, Sinisa si è comunque dichiarato contento per il risultato ottenuto.