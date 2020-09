Il pilastro Danilo, titolare inamovibile per Mihajlovic

Danilo Larangeira è pronto per cominciare la sua terza stagione con la maglia rossoblù e la decima in Serie A. Il centrale difensivo, infatti, ha rinnovato qualche mese fa il suo contratto con il Bologna e sarà anche quest’anno il più esperto del ruolo.

Uomo indispensabile per Mihajlovic grazie alle sue caratteristiche di leader e alle sue qualità come freddezza e il senso della posizione. Il tecnico serbo si aspetta da lui un grande contributo per migliorare i tanti gol subiti nel scorso campionato. E’ uno degli esperti del gruppo e del suo ruolo, un veterano su cui si può contare soprattutto in una fase di prove come quelle di Tomiyasu e Medel al centro della difesa. E dopo oltre 60 gol subiti l’anno scorso la retroguardia dovrà dimostrare di essere migliorata.

Fonte – Cor Sport.