Il museo della storia rossoblu: ecco le visite guidate

Il Bologna offre la possibilità di vivere al meglio i 110 anni di storia del club rossoblu attraverso visite guidate, sia in lingua italiana che inglese. Questo è il modo migliore per scoprire tutti i successi del Bologna e le curiosità dei cimeli presenti nel museo di Villa delle Rose.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“110 ANNI DI GRANDE CALCIO

VISITE GUIDATE

Un emozionante viaggio interattivo tra i cimeli e nella storia del Bologna FC 1909: scopri la mostra “110 anni di grande calcio” a Villa delle Rose con la visita guidata di Andrea Gardenghi, guida turistica certificata e tifoso rossoblù!

La prenotazione delle visite guidate è obbligatoria: scrivi a bfc110@stiledibologna.com o chiama il 348/7778787.

La richiesta della visita guidata va effettuata in anticipo, soprattutto per quel che riguarda i giorni feriali.

Numero massimo di partecipanti: 10/12.

Visite in lingua italiana e in inglese, su richiesta.

Durata della visita: 30 minuti circa.

TARIFFE

– Con biglietto intero acquistato presso Villa delle Rose: nessun costo aggiuntivo.

– Con il biglietto della partita Bologna Legends – Real Madrid Leyendas o con biglietto d’ingresso ridotto: 5€ aggiuntivi per persona.

– Con il biglietto acquistato su Vivaticket: 5€ aggiuntivi per persona.

Scopri tutta la storia, le vittorie e le curiosità sulla tua squadra del cuore!”.