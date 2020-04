Il Messaggero – Serie A, allenamenti al via tra 15 giorni, in campo il 24 maggio

Si punta alla ripartenza entro fine maggio. Le squadre di Serie A infatti potrebbero tornare ad allenarsi entro i prossimi quindici giorni per poi puntare alla ripresa la penultima settimana di maggio. Gli allenamenti si terranno tutti rigorosamente a porte chiuse così come le partite. Dodici giornate di campionato più i recuperi.

Prima di rendere questo discorso ufficiale, si attende il nuovo Dpcm governativo, che dovrebbe fare ulteriore chiarezza in merito. È chiaro però che la Serie A stia facendo di tutto per permettere la regolare conclusione del campionato. Ovviamente l’obiettivo primario è salvaguardare la salute di tutti gli impiegati. I calciatori si sono in maggior parte dichiarati disponibili a tornare in campo in queste date.