Le statistiche di Toro-Bologna, granata con un problema in difesa…

Torino e Bologna si affrontano domani alle 12.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino, queste le statistiche più interessanti del match.

Le due formazioni arrivano a questa partita in maniera diversa, sebbene entrambe non stiano attraversando un grande momento di forma. Il Torino ha totalizzato 4 sconfitte e 1 pareggio negli ultimi 5 incontri in Serie A prima di questa sfida, scendendo all’ultimo posto in classifica insieme al Crotone. Il Bologna, invece, ha vinto 2 partite delle ultime 5, perse altrettante e una pareggiata(quello contro lo Spezia è stato peraltro l’unico pareggio ottenuto fin qui dai rossoblù). Le due squadre non brillano nemmeno per quanto riguarda la difesa: 30 gol subiti dai granata (peggior difesa del campionato) e 24 dal Bologna (quart’ultima peggior difesa). I gol fatti, invece, sono stati 20 per il Torino e 18 per la squadra di Mihajlovic. I capocannonieri sono, rispettivamente, Andrea Belotti con 9 gol e Roberto Soriano con 5. Infine, i precedenti: dalla stagione 2012/13 le due squadre si sono affrontate 7 volte in Serie A allo stadio Olimpico Grande Torino, con un bilancio nettamente favorevole ai granata: 5 vittorie contro le sole 2 dei rossoblù, avvenute nella stagione 2013/14 (l’anno della retrocessione) per 1-2 e 2018/19 per 2-3, con i gol di Poli, Pulgar e Orsolini.