Juve-Bologna, Allegri bestia nera. Bfc ultimo per punti in trasferta

Il Match Program con tutte le statistiche sulla prossima sfida dei rossoblù allo Juventus Stadium

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte nella storia il Bologna in campionato, ben 78, a fronte di 48 pareggi e 23 vittorie rossoblù, vincendo inoltre le ultime 11 gare consecutive contro il Bologna, con 229 gol fatti e 130 subiti. La Juventus è inoltre la squadra, insieme al Milan, aver collezionato più punti nel girone di ritorno, ben 28, contro un Bologna che sarebbe ultimo per punti in trasferta, soltanto 2. Venendo ai giocatori: Dusan Vlahovic segnando, segnerebbe il suo 50° gol in Serie A, diventando il più giovane dopo Alexandre Pato a raggiungere questo traguardo, e sarebbe il suo quarto gol in tre partite contro i rossoblù. Paulo Dybala ha collezionato 7 reti e un 1 assist in 11 sfide con i rossoblù, risultando il più prolifico della rosa contro gli emiliani; inoltre, è il terzo miglior marcatore straniero nella storia della Juventus, e con un assist, arriverebbe a quota 50 assist in Serie A. Venendo al Bologna, Marko Arnautovic ha segnato tutti gli ultimi 5 gol del Bologna, diventando il terzo giocatore austriaco ad andare in doppia cifra in una singola stagione in Serie A; Lukasz Skorupski è il terzo portiere con più parate all'attivo in questa stagione, nonché uno dei pochi, insieme ai portieri delle big, ad essere in doppia cifra di cleen sheet, 10. Circa gli allenatori, Massimiliano Allegri ha raccolto 15 successi contro il Bologna, solo contro il Chievo ne ha raccolti di più, di contro, la Juventus è la squadra con cui Sinisa Mihajlovic ha ottenuto più sconfitte in carriera, 14, contro 5 pareggi e una sola vittoria.