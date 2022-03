Il Match Program di Fiorentina Bologna

Tutte le statistiche opta in vista della sfida tra Fiorentina e Bologna

Il Bologna è la squadra contro cui la Fiorentina ha vinto più partite nella sua storia in Serie A, ben 55, contro 46 pareggi e 38 vittorie rossoblù, mantenendo più volte la porta inviolata, 56, e segnando 179 reti contro le 142 rossoblù. La Fiorentina di Vincenzo Italiano è imbattuta nelle 4 gare disputate nell'anticipo delle 12.30, dopo aver perso le quattro precedenti; inoltre è la squadra, dopo l'Inter, con l media punti casalinga più alta, esattamente 2 a partita. Il Bologna ha pareggiato le ultime due gare e non arriva a tre pareggi di fila da gennaio 2021; nel 2022 solo Venezia ed Empoli hanno collezionato meno punti del Bologna in Serie A. Nessuna squadra ha mandato a segno più calciatori della Fiorentina, al pari dell'Atalanta, così come nessuna ne ha mandati a segno meno del Bologna, al pari del Cagliari. Solo il Napoli ha colpito più legni del Bologna in questa stagione. Circa i giocatori, Krzysztof Piatek ha segnato due gol in tre partite di Serie A contro il Bologna, vincendo in tutte le occasioni con le maglie di Milan e Genoa; Marko Arnautovic, segnando, sarebbe il terzo giocatore austriaco della storia del nostro campionato ad arrivare in doppia cifra. Musa Barrow non segna in campionato proprio dalla gara d'andata contro i Viola, mentre per Sansone potrebbe arrivare la 100° presenza con la maglia del Bologna. Riguardo gli allenatori invece, c'è perfetto equilibrio tra Sinisa Mihajlovic e Vincenzo Italiano, con una vittoria a testa e un pareggio.