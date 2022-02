Bologna – Il lungo digiuno di Arnautovic e Barrow

Arnautovic e Barrow ancora alla ricerca del primo gol nel 2022, la loro involuzione è sicuramente tra le cause scatenanti della crisi di risultati dei rossoblù

Il Bologna ha dimostrato di non riuscire più a vincere, sabato all'Olimpico è arrivata l'ennesima sconfitta per i rossoblù, che ancora una volta non riescono a mettere a segno neanche una rete, come nell'ultima partita casalinga contro l'Empoli.

L'involuzione del Bologna infatti è direttamente collegata a quella dei suoi attaccanti migliori, che a inizio stagione avevano percentuali realizzative molto più alte. Parliamo in particolare di Musa Barrow e Marko Arnautovic, il cui ultimo gol risale a inizio dicembre contro la Fiorentina per il gambiano, e a fine novembre contro lo Spezia per il bomber austriaco. Un involuzione clamorosa, specialmente se rapportata ai grandi numeri di inizio stagione, in cui i due sembravano in stato di grazia, segnando 9 gol in due nei primi mesi, tanto da essere la coppia più prolifica del Bologna da 20 anni a questa parte, dai tempi di Signori e Cruz nel 2002\03. Arnautovic è quello da cui ci si aspettava qualcosa in più. Ovviamente Barrow è stato impegnato in Coppa d'Africa per tutto il mese di gennaio e non ha potuto contribuire, ma in generale la produzione offensiva del Bologna vacilla. Poi Arnautovic, l'austriaco gioca anche bene, ma non riesce a risolvere quelle partite sporche e difficili che per Sinisa solo lui avrebbe potuto risolvere, anche con un po' di sfortuna, vista la traversa colpita con una grandissima conclusione nell'ultimo incontro casalingo.