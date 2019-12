Il Lecce ospiterà il Bologna senza Lapadula

Dopo il grande successo contro l’Atalanta, il Bologna deve già pensare alla prossima gara. Per la 17^ giornata di campionato, i rossoblu faranno visita al Lecce: fischio d’inizio previsto per domenica 22 dicembre alle ore 15. Come Mihajlovic dovrà pensare a sostituire lo squalificato Danilo, simile problema dovrà risolvere lo stesso Liverani, tecnico dei salentini.

La bella notizia per il Bologna infatti è che il Lecce non avrà a disposizione lo squalificato Gianluca Lapadula, attaccante titolare in questa stagione. Il ragazzo è arrivato in Salento in estate in prestito dal Genoa, e qui sembra esser rinato: in 11 presenze ha infatti già totalizzato 4 gol. Teoricamente un problema in meno dunque per i difensori rossoblu.