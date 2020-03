Il Messaggero-Serie A a porte chiuse, polemica sui rimborsi

Il calcio riparte ma lo fa a porte chiuse, almeno fino al 3 aprile infatti le gare di Serie A si giocheranno senza la presenza degli spettatori.

Nel consiglio di Lega andato in scena al Coni, non sono mancate le polemiche riguardanti i rimborsi dei biglietti per le partite rinviate o come nel caso di Inter–Sampdoria ancora senza una data certa.

Dura presa di posizione da parte del Movimento Consumatori che ha dichiarato: “Diritto al rimborso acclarato, le clausole che lo escludono sono nulle”.

Fonte: Il Messaggero