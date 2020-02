Il gruppo degli Ironman rossoblu

In un Bologna che perde settimanalmente i pezzi, fanno notizia anche gli highlander rossoblu. Bani, Orsolini, Poli e Palacio sono gli unici fin qui a non essersi mai infortunati. Le uniche assenze per i quattro trascinatori rossoblu sono stati dovuti a squalifiche o scelta tecnica. Una tempra morale e fisica non indifferente quella dei trascinatori rossoblu che oggi saranno chiamati a caricarsi la squadra sulle spalle per sconfiggere l’Udinese.

Lo ha ribadito proprio il capitano Andrea Poli ieri in conferenza stampa. Il Bologna da quando c’è Mihajlovic ha volutamente disconosciuto parole come salità, difficoltà ed emergenza. Si pensa una gara alla volta e la testa di tutti è rivolta all’Udinese, avversario odierno dei rossoblu.

Fonte: il Resto del Carlino.