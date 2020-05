Il Governo rallenta, ma la Serie B si prepara

Mentre la Serie A è in attesa dell’ok dal Governo per la ripresa ufficiale, Conte non si è ancora lasciato andare del tutto. Da domani sono infatti previste sedute in parte collettive – cioè a piccoli gruppi – ma ancora senza contatti o partitelle. Le istituzioni politiche non riescono ad accordarsi con quelle calcistiche, ma nessuno vuole mollare. Nemmeno la Serie B.

Come riporta infatti “La Gazzetta dello Sport”, anche la Serie B si prepara al ritorno in campo – con le dovute difficoltà. Le società si stanno organizzando per riprendere gli allenamenti e cominciare tamponi e test sierologici; alcuni presidenti meditano anche un eventuale ritiro di un paio di settimane. Il campionato cadetto, dunque, ci prova fino alla fine.

Fonte: “Tuttomercatoweb”