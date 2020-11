Vince il Gambia 2-1 contro il Gabon di Aubameyang grazie ai gol di Musa Barrow e del suo omonimo Modou Barrow.

Il 99 del Bologna ha trovato il gol del raddoppio al minuto 79′, dopo la marcatura del compagno arrivato al minuto 49′. Il Gabon ha accorciato le distanze al minuto 89′ con Ecuele Manga, ma non è bastato per raggiungere il pari. Musa Barrow ha giocato 90′ minuti e nel recupero è stato sostituito per lasciare spazio al compagno Jammeh.