Il Felsina si presenta e svela i suoi programmi per la stagione 2023/24

Il vicepresidente Federico Palazzoli ha innanzitutto voluto elogiare i suoi ragazzi per l'impegno profuso in questi ultimi tre anni, e (soprattutto) ha voluto caricare i nuovi arrivati spiegando loro che il Felsina vorrà essere primattore anche in questa difficile stagione: "Abbiamo vinto tre campionati di fila, ma non sarà sempre possibile vincerli tutti anche perchè man mano che l'asticella si alza i campionati diventano sempre più difficili e competitivi. La squadra costruita da Simone Paselli e mister Ansaloni è competitiva, è chiaro non si potrà ammazzare il campionato come è successo nel recente passato. L'arrivo in Promozione ha fatto sì che la società abbia allargato lo staff, a partire dalle giovanili fino alla prima squadra. Inoltre voglio ringraziare i nostri sponsor per il supporto fondamentale che ha contribuito alla nostra crescita". La parola passa poi al Direttore Sportivo Paselli: "Ringrazio la società per la fiducia e spero di aver ricambiato il vostro affetto con il lavoro di questi anni. Questo sarà l'anno del consolidamento, ossia la prosecuzione di un lavoro iniziato un anno fa. Alla base di una crescita è fondamentale la programmazione. Programmazione e consolidamento significa dimostrare di che pasta è fatta una società e una squadra. La vittoria di domenica è stata la dimostrazione che con il sudore e il lavoro possiamo ottenere grandi risultati". L'altro grande artefice della costruzione della squadra è mister Alessandro Ansaloni, il quale tra le pareti di vetro del Macron Store ha voluto sottolineare i valori della società: "Ringrazio i dirigenti per aver messo sempre a disposizione tutto quello che serviva per costruire qualcosa di importante. Per questo nuovo campionato sono stati delineati gli obiettivi, un po' diversi rispetto a quelli a cui il Felsina ci ha abituato negli ultimi anni, ma sempre di primo piano. Ricordo ai giocatori presenti in questa sede che senza la chimica di questa società non avremmo mai raggiunto questi risultati. Il Felsina è una realtà unica in Italia". Il presidente Alberto Verni si è voluto congratulare con la squadra per la vittoria nella prima giornata di campionato: "Senza arroganza, ma con molta consapevolezza dei nostri mezzi, siamo andati a prenderci i primi tre punti della stagione in un campo difficile come quello dell'Atletico Castenaso. Per il primo anno da quando ho la fortuna di essere il Presidente di questa società non partiamo da favoriti, ma nonostante tutto si tratta di uno stimolo per capire cosa possiamo fare come gruppo dirigente in un campionato dove spesso e volentieri incontreremo squadre che ci daranno filo da torciere. La politica della società? Sempre la stessa, vincere nel rispetto delle regole e degli avversari e soprattutto non cedere alle provocazioni. Noi lavoriamo duramente per promuovere a tutto tondo la correttezza sportiva". Infine Massimiliano Scanabissi ha voluto ringraziare (e ricordare) tutti quei ragazzi che non fanno più parte del Felsina Calcio ma che, grazie al loro impegno, hanno contribuito a portare la società in Promozione.