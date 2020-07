Si è tenuta oggi nella sede di Tuttobolognaweb, sponsor di maglia, la presentazione del nuovo allenatore del Felsina Calcio, formazione che la prossima stagione affronterà il campionato di Seconda Categoria. La squadra sarà affidata al tecnico Michele Marrese, ex Anzolavino e Crevalcore, in vista di un campionato impegnativo ma che di fatto vedrà il Felsina lottare per le prime posizioni.

