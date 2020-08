Il Dottor Nanni: “Mihajlovic sta bene”

Il leone, seppur in gabbia, sta bene. Il riposo forzato di Sinisa Mihajlovic in quarantena a Bologna prosegue bene, le sue condizioni sono buone nonostante la positività al Covid. Lo ha affermato a Radio Punto Nuovo il dottor Gianni Nanni.

“Non ha sintomi e non ci sono preoccupazioni – le parole del medico – Vuole allenarsi e ha chiesto dei pesi, io gli dico di stare calmo ma dal punto di vista morale è sollevato. Problemi per il via del campionato? Per far slittare la partenza della Serie A servirebbe una crescita esponenziale dei positivi per ogni squadra, statisticamente lo considero improbabile. Sul protocollo abbiamo chiesto un allentamento perché quello attuale lo abbiamo stilato in un momento di emergenza, attendiamo un parere del Cts”.