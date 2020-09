Il Dall’Ara riapre per mille persone, ecco chi entra

Il Dall’Ara riapre per la prima volta al pubblico dopo il lockdown.

Stasera per il derby contro il Parma l’impianto di via dello Sport riaprirà per mille persone. Oltre al personale addetto che già aveva l’autorizzazione ad entrare l’anno scorso, quindi i gruppi squadra dei club e i giornalisti, oggi per la prima volta potrà entrare anche la componente tifosa. Il Bologna ha dunque deciso di destinare i mille posti ai partner e soprattutto agli infermieri e medici che hanno combattuto in prima linea il Covid. La società ha provveduto a contattare l’Ausl per distribuire i tagliandi agli operatori dei quattro ospedali cittadini.

Fonte – Stadio.