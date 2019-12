Il Dall’Ara non è più un fortino

Bologna – Atalanta è una sfida molto importante per il campionato rossoblu, potrà dirci infatti molto su quali sono i reali obiettivi e le ambizioni della squadra guidata da Sinisa Mihajlovic.

Come riportato dal Corriere di Bologna, la stagione scorsa, nello stesso periodo dell’anno, il Bologna si trovava con appena 12 punti ed una situazione di classifica molto più complicata rispetto a quella attuale.

Con l’arrivo di Mihajlovic ed una striscia incredibile di risultati positivi la squadra riuscì comunque a raggiungere una tanto insperata salvezza. Annata sicuramente differente da quella attuale ma che non si differenzia invece per quanto riguarda il rendimento interno. La squadra allenata da Inzaghi lo scorso anno aveva infatti ottenuto appena 2 vittorie,2 pareggi e 3 sconfitte proprio come l’attuale Bologna di Sinisa. Per non tornare a parlare di salvezza quindi i rossoblu sono chiamati a vincere contro un avversario ostico ma che potrebbe rivelarsi stanco e con assenze pesanti dovute al mercoledì di coppa.