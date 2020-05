Il comunicato ufficiale della FIGC riguardo la fine della Serie A

Il Consiglio Federale della Federcalcio ha finalmente deciso riguardo la conclusione dei campionati di Serie A e Serie B.

La stagione sportiva 2019-2020 finirà il 31 agosto. Mentre la Serie A dovrà finire entro il 20 agosto. La stagione successiva inizierà il prossimo 1 settembre. Si dichiarano invece concluse le competizioni riguardanti le categorie dilettantistiche.

Non tramonta invece la possibilità di giocare i playoff nel caso in cui l’emergenza Covid19 dovesse ripresentarsi.

Il comunicato:

“Il Consiglio ha assunto una delibera in sui si indica la regolare prosecuzione delle competizioni professionistiche. In subordine, qualora la ripresa non dovesse essere possibile, si procederà a modifiche di format e, in caso di definitiva interruzione, di definizione delle graduatorie con promozioni e retrocessioni con criteri da individuarsi che premino il merito sportivo”

Fonte: SkySport