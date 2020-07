Il club presenta Bfc Against Racism

Il Bologna non è solo calcio, ma anche unione, rispetto e famiglia. Lo ha dimostrato per l’ennesima volta ieri sera la società, quando ha presentato in anteprima “Bfc Against Racism”. Si tratta di un cortometraggio inedito dedicato a tutti i giocatori della storia rossoblu che appartengono alle differenti etnie.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“E’ stato presentato ieri sera, in anteprima per Sotto le Stelle del Cinema in Piazza Maggiore, Bfc Against Racism, un cortometraggio inedito dedicato a una straordinaria comunità multiculturale: quella dei giocatori del Bologna.

Il filmato ha anticipato la proiezione del film Fa la Cosa Giusta di Spike Lee ed è da oggi sui canali del Club”.

Il video ufficiale del Bologna

https://www.bolognafc.it/bolognafctv/bfc-against-racism/