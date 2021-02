Il cammino del Bologna nelle prossime partite: ecco chi affronteranno i rossoblù

Archiviato il pareggio interno di venerdì contro il Benevento, per il Bologna è già tempo di pensare all’immediato futuro. Da domani la squadra penserà infatti alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, gara importante per fare punti dopo la mancata vittoria contro i campani.

Nelle prossime 4 partite, tra fine febbraio e l’inizio di marzo, i rossoblù affronteranno un filotto di 4 gare piuttosto impegnative, almeno sulla carta: Sassuolo, Lazio, Cagliari e Napoli. I neroverdi quest’oggi saranno di scena a Crotone, e la partita dirà con che stato d’animo si presenterà la squadra di De Zerbi alla gara con i rossoblù, dopo aver già perso in casa contro lo Spezia la settimana scorsa. Dopo un ottimo avvio, Caputo e compagni attraversano una fase di calo. Il Bologna riceverà poi la Lazio sabato 27 febbraio al Dall’Ara, con la squadra di Inzaghi in piena lotta per il quarto posto. I rossoblù voleranno in seguito in Sardegna, per sfidare il Cagliari nel turno infrasettimanale di mercoledì 3 marzo, per un altro probabile match salvezza. Infine, la prima domenica di marzo la squadra di Mihajlovic giocherà a Napoli per la seconda trasferta consecutiva. Un ciclo di partite piuttosto ostico per i rossoblù, dove occorre però fare punti per non essere invischiati nella zona calda.