Bologna, le prossime cinque partite per il decimo posto

Le prossime partite in programma ci diranno molto sul finale di stagione e sui reali obiettivi a cui potrà ambire la compagine felsinea

Sarà anche il caso del Bologna di Sinisa Mihajlovic, che fin ora ha vissuto una stagione di alti e bassi, dai 27 punti del girone d'andata e le ambizioni europee, alle 5 sconfitte consecutive a inizio 2022, e adesso dovrà realmente concepire la sua dimensione e le sue ambizioni stagionali, in questo le prossime partite saranno più che decisive. Frenati gli entusiasmi iniziale che volevano il Bologna in lotta per un posto in Europa, adesso l'obiettivo è tornato realisticamente ad essere quello di finire nella parte sinistra della classifica, ma gli ultimi risultati hanno allontanato anche questo possibile obiettivo poiché il Bologna è lontano 8 punti dal 9° posto, tanti quanti lo separano dalle squadre in lotta per la retrocessione; le prossime partite ci diranno molto sui sentimenti con cui vivremo questo finale di stagione, ma il calendario non è confortante. Domenica i rossoblù ospiteranno il Torino di Juric, distante una sola lunghezza in classifica, e già questa è una partita da non sbagliare, contro una squadra per certi versi sulla carta superiore ma anche abbastanza incostante; domenica prossima toccherà invece giocare a Firenze, uno stadio in cui sarà molto difficile fare punti contro una squadra che quest'anno sta mostrando un altro passo ed è seriamente in lotta per un piazzamento europeo alle spalle delle big; prima della sosta, il 20 Marzo, sarà invece il turno dell'Atalanta, altra squadra d'alta classifica e con cui, al netto dei possibili infortuni, sarà difficilissimo fare punti. Al rientro dalla sosta, invece, ci sarà il Milan capolista, che sicuramente rimarrà in lotta per il massimo traguardo, e avrà tutte le motivazioni per portare a casa il bottino pieno dal proprio stadio, altra partita difficilissima. A chiudere il cerchio di fuoco ci sarà la partita del Dall'Ara contro la Sampdoria in programma il 10 Aprile, una partita sicuramente alla portata dei rossoblù e che probabilmente sarà una grande occasione per, eventualmente, riscattarsi dalle precedenti prestazioni. Dopo di ché mancheranno pochissime partite alla fine della stagione, ma sarà già chiaro se il Bologna dovrà lottare per non retrocedere o se si potrà ambire a qualcosa in più.