Il calcio cambia, ecco le nuove regole su falli di mano, rigori, punizioni e rimesse

Chi ha visto le prime amichevoli estive avrà già notato qualche differenza. Il calcio ha cambiato alcune regole, entrate in vigore dal primo di giugno, che dovremo tenere bene a mente quando guarderemo i primi match di campionato. Cambiamenti significativi su diverse aree del regolamento. Partiamo dalle punizioni.

In caso di punizione battuta in area non in fase di attacco, non sarà più necessario attendere che la palla esca dall’area per attuare pressing: basterà una distanza di 9.15 metri. Anche sulle rimesse dal fondo non bisognerà più attendere che la palla varchi la linea dell’area per attuare il pressing: nel momento in cui viene eseguita la rimessa i calciatori avversari potranno entrare liberamente in area. Chiaramente, i difensori potranno invece stazionare vicino al portiere per giocare immediatamente il pallone. Sempre per quanto riguarda le punizioni, in presenza di una barriera composta da tre o più giocatori, nessun calciatore avversario potrà disturbare il muro: distanza minima dalla barriera di almeno un metro.