Il Bologna si sveglia tardi, il Milan passa con due rigori: 1-2

Niente da fare per il Bologna, che continua a non concretizzare davanti alla porta. Al Dall’Ara l’anticipo del sabato premia il Milan che passa con Rebic e Kessie, Sansone e Dominguez sprecano, inutile il gol finale di Poli. Bologna-Milan è 1-2, rossoblù sempre in partita e a ritmi alti, ma non è bastato. Milan più cinico e Skorupski sugli scudi

