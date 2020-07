Il Bologna si fa rimontare due gol nel recupero: 2-2 al Tardini

Sinisa Mihajlovic sarà imbufalito per come il Bologna si è fatto rimontare inopinatamente a Parma. I rossoblù sono andati in vantaggio di due reti nel primo tempo (Danilo e Soriano) poi quando la partita sembrava vinta sono arrivati due gol in pieno recupero dei ducali ad impattare miracolosamente il risultato con Kurtic e Inglese, su grave disattenzione della difesa.

Non è stata una bella partita da entrambe le parti, squadre un po’ a corto di idee e di fiato, soprattutto nel secondo tempo, ma i due gol che il Bologna ha siglato in avvio sembravano aver di fatto indirizzato la partita. Prima stacco di Danilo sugli sviluppi di un corner al 4′, poi sinistro a giro di Soriano che inganna Sepe al 16′: 0-2. Il Parma fatica a reagire, non ha i big in campo, Kulusevki, Gervinho e Inglese in panchina, e il Bologna controlla agevolmente. All’intervallo è tutto tranquillo, tranne per un infortunio muscolare di Bani che viene sostituito da Mbaye.

Anche la ripresa non provoca scossoni fino al finale, c’è una girandola di cambi con D’Aversa che inserisce Kulusevski, Karamoh, Grassi e Inglese, ma Skorupski non è impegnato più di tanto. Tiri in porta non se ne registrano, emerge la noia, passaggi sbagliati, ripartenze poco concrete. Il Parma attacca ma non sfonda, il Bologna paga la stanchezza e si accontenta di amministrare. Nel finale Mihajlovic inserisce Palacio, Skov Olsen e Svanberg per mettere dentro forze fresche, ma Skorupski cicca una uscita e Mbaye deve salvare sulla linea. In pieno recuper, tra l’altro con soli quattro minuti extra, il tracollo. Prima Kurtic è solo in area da corner e insacca di testa, poi all’ultimo assalto Gagliolo getta una palla in area su cui Skorupski e Tomiyasu sono indecisi, si inserisce Inglese per il pari beffa: ventisettesima partita consecutiva con almeno un gol subito, ma stasera fa più arrabbiare del solito.