Il Bologna si allena, ma non ancora la completo

Il Bologna si allena ormai quotidianamente a Casteldebole, anche se ancora non è arrivato l’ok per il ritorno vero e proprio alla normalità. I rossoblu si stanno allenando a gruppetti, in attesa di riprendere le partitelle la prossima settimana. Qualcuno però manca ancora all’appello.

Palacio e Soriano non si sono ancora visti in tenuta da gioco. Ieri i due hanno assistito alla seduta dalla panchina, rigorosamente in borghese: il primo sta ultimando le visite, mentre il secondo è appena ridiventato padre. Assente anche Dijks, non al meglio, e Sansone, che si è limitato a qualche blanda corsetta. Mentre Danilo e Baldursson stanno ultimando il loro periodo di quarantena: dovrebbero essere a disposizione per l’inizio della prossima settimana. A questi si aggiugono anche Orsolini e Schouten, che sono già lievemente affaticati e ieri si sono limitati a lavorare in palestra.

Fonte Cor Sport.