Il Bologna si affida a Palacio: il Parma è la sua vittima preferita

Sinisa Mihajlovic è chiamato a scelte quasi forzate, ma probabilmente non sarebbe cambiato molto con la presenza di Destro e Santander. L’attaccante titolare del Bologna è infatti Rodrigo Palacio, e lo è ancor di più oggi viste le assenze. Se poi aggiungiamo che di fronte c’è il Parma, la sua vittima preferita, allora proprio non ci sono dubbi. I ducali sono infatti la squadra a cui il centravanti argentino ha più segnato in carriera: sono ben 9 le reti segnate all’altra squadra emiliana.

Da quando è in Italia, Palacio ha affrontato il Parma in 13 occasioni, segnando appunto 9 reti: queste gli hanno portato 4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Di questi 9 sigilli, i primi 7 risalgono a quando il ragazzo vestiva la maglia del Genoa: allora, in 6 gare l’attaccante ha perso una sola volta contro il Parma. Nel 2012 si è poi trasferito all’Inter, con cui ha castigato i ducali 2 volte, sebbene nella stessa partita. Nell’estate del 2018 Palacio sbarca infine a Bologna: in rossoblu però, con sole due partite a disposizione, non è ancora riuscito a segnare al Parma. Oggi all’ora di pranzo, “El Trenza” vuole raggiungere la doppia cifra per alimentare il suo record.