Il Bologna scalda ancora: mini esodo a Empoli

Il Bologna ottavo a sei giornate dalla fine era da un bel po' di tempo che non si vedeva e questa bella rincorsa della squadra di Thiago Motta resta trascinante nonostante siano dieci i punti dal settimo posto, quello in teoria utile per l'Europa.

La speranza è comunque aggrappata ad eventuali nuove sanzioni bianconere, primo filone plusvalenze e secondo stipendi, e occorre continuare a giocare fino in fondo, sia per cogliere l'eventuale occasione e sia per conquistare un ottavo posto che farebbe saltare due turni di Coppa Italia. Così, per il turno infrasettimanale di giovedì al Castellani di Empoli, stadio in cui il Bologna in Serie A non ha mai vinto, si prospetta un altro interessante esodo. Ad oggi sono già 500 i biglietti staccati per la trasferta in Toscana.