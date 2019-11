Dopo l’accordo con JBO come partner per il mercato asiatico, il Bologna continua il proprio ampliamento verso Oriente. Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica l’apertura dei propri account WeChat e Weibo. I due account sono stati aperti in collaborazione con Hashtagesport, agenzia di marketing, partner già di altri club europei, specializzata nei paesi dell’Asia e del Pacifico.