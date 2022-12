Il Bologna saluta Sinisa: “Sarai sempre nei nostri cuori”

La lunga battaglia con la leucemia ha avuto il suo triste epilogo oggi in una clinica di Roma. Sinisa aveva annunciato la malattia nel luglio 2019, sottoponendosi poi a trapianto di midollo a ottobre, ma a inizio 2022 ci sono stati nuovi campanelli di allarme e un nuovo ricovero. L'ultima apparizione alla presentazione del libro di Zdenek Zeman. Anche il Bologna Fc 1909 ha salutato il suo ex mister dai propri canali ufficiali: "Addio Mister, vivrai per sempre nel nostro cuore".