Il Bologna ritrova Lappalalainen, rinforzo in attacco per gennaio?

Lassi Lappalainen, attaccante finlandese classe 98′ di proprietà del Bologna ma in prestito al Montreal Impact, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ha svolto in gruppo l’allenamento a Casteldebole.

Non rientrerà però in squadra già da gennaio poichè il Montreal Impact, club di proprietà del presidente Saputo,vuole riaverlo a disposizione per la ripresa del campionato in programma per il 29 febbraio. Non sarà quindi lui il nuovo rinforzo per l’attacco di Mihaijlovic, il Bologna infatti continua a muoversi e studia le possibili alternative per l’ormai imminente mercato di riparazione.