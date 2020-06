Il Bologna ritrova Gabbiadini

In attesa di ritrovare Quagliarella, mister Ranieri punta forte su Manolo Gabbiadini. Il classe 1991 è al momento il centravanti titolare di questa Sampdoria. Potrebbe essere sempre lui infatti a fronteggiare dal 1′ i difensori del Bologna domenica al Marassi. I rossoblu arriveranno con grande voglia dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus, ma agguerrita sarà anche la Doria – che ha già perso con Inter e Roma. Ieri sera all’Olimpico con i giallorossi era stato proprio Gabbiadini a portare momentaneamente avanti i suoi.

Il ragazzo è un ex del Bologna. Il “Gabbia” ha infatti vestito la maglia emiliana nella stagione 2012/13, totalizzando – tra Serie A e Coppa Italia – 31 presenze, 7 gol e 2 assist. Spesso si parla di un suo ritorno a Bologna, ma l’attaccante ha invece girovagato molto tra Italia e Inghilterra. Dopo l’esperienza al Southampton è tornato alla Sampdoria, dove ha la possibilità di giocare con buona continuità. Fin qui in questa stagione ha fatto registrare tra campionato e coppa 24 presenze, 8 gol e 2 assist. E domenica proverà a realizzare il più classico dei gol degli ex.