Il Bologna rispolvera Denswil

Dopo la sosta, il Bologna ripartirà domenica all’ora di pranzo al Dall’Ara contro il Parma, gara valida per la 13^ giornata di Serie A. Mihajlovic deve però risolvere il problema difesa. Saranno infatti squalificati i due difensori centrali Danilo e Bani, mentre sarà probabilmente ancora fermo ai box Dijks. A sinistra verrò quindi riconfermato Krejci, mentre a destra dovrebbe finalmente tornare dal problema muscolare Tomiyasu. Scala quindi al centro Mbaye, che verrà affiancato dall’unico centrale di ruolo presente in rosa: Stefano Denswil.

Arrivato in estate dal Bruges, sembrava poter esser il titolare assoluto al fianco del brasiliano. Dopo qualche prestazione non all’altezza, però, il tecnico serbo lo ha sostituito con l’ex Chievo. Ora, invece, ha di nuovo bisogno di lui. Il classe 1993 ha fin qui totalizzato 7 presenze in campionato: l’ultima fu quella disastrosa di Cagliari, quando il Bologna incassò 3 gol nella ripresa. Il ragazzo può però solo migliorare: la sua stazza ed il suo piede mancino non possono che aiutarlo. Denswil deve ora riprendersi Bologna ed il suo posto da titolare, a cominciare dal derby emiliano contro i ducali.